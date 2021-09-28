McDonald's стал продавать воду из-под крана в бумажных стаканчиках

McDonald's стал продавать воду из-под крана в бумажных стаканчикахВо Франции они заменили пластиковые бутылки
Сообщается, что сейчас в меню французского "Мака" вместо бутылок с простой водой осталась вода в картонных стаканчиках. Стоит она от 1,70 (около 140 рублей) до 2,30 (около 195 рублей) евро в зависимости от объёма: 250 или 400 мл. Причина этого - прекращение сотрудничества с компанией Danone, которая ранее обеспечивала водой кафе. Кроме того, руководство McDonald's предполагает, что такой отказ от бутылок снизит скорость распространения пластиковой продукции в мире.
При этом оказалось, что компания теперь просто фильтрует воду из-под крана, а не закупает минеральную. Этим остался недоволен Дэн Лерт, заместитель мэра Парижа и глава водоснабжения города. В особенности его не устроило значительное повышение стоимости воды: "Макдоналдс" продаёт её за 7 евро (594 рубля) за литр, а вообще она стоит 0,003 евро (0,25 рубля). В ответ представители компании заявили, что большая часть покупателей довольны нововведение, так как теперь могут выбирать между газированной, негазированной и минеральной водой.