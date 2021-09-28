McDonald's стал продавать воду из-под крана в бумажных стаканчиках

При этом оказалось, что компания теперь просто фильтрует воду из-под крана, а не закупает минеральную. Этим остался недоволен Дэн Лерт, заместитель мэра Парижа и глава водоснабжения города. В особенности его не устроило значительное повышение стоимости воды: "Макдоналдс" продаёт её за 7 евро (594 рубля) за литр, а вообще она стоит 0,003 евро (0,25 рубля). В ответ представители компании заявили, что большая часть покупателей довольны нововведение, так как теперь могут выбирать между газированной, негазированной и минеральной водой.