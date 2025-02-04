Меньше 1%: каков шанс, что на вас упадёт космический мусор

Меньше 1%: каков шанс, что на вас упадёт космический мусорВот что об этом говорят учёные
За последние 50 лет НАСА зафиксировало в среднем лишь одну единицу космического мусора в день, которая достигает поверхности Земли. При этом на данных момент не было зарегистрировано из-за этого ни травм, ни гибели людей.
Для сравнения: в день происходит не менее трёх авиакатастроф в среднем, но всё равно люди погибают в них крайне редко.
Также самолёты имеют тенденцию летать вблизи густонаселённых районов, тогда как космические корабли распределены по земному шару гораздо более равномерно. Если вы все люди в мире вышли на улицу и рассредоточились, то они бы заняли всего около 0,0002% поверхности планеты.
Таким образом, даже если бы каждый падающий космический мусор был смертельным, то в 99,9998% случаев он бы пролетел мимо вас. Это соответствует одной смерти каждые 1300 лет.