Наука и технологии
Опубликовано 04 февраля 2025, 06:45
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Меньше 1%: каков шанс, что на вас упадёт космический мусор

Вот что об этом говорят учёные
Бывает так, что космический мусор (части падающего спутника) достигает Земли. К примеру, недавно это были отработанные ступени китайских ракет «Великий поход». Но какова вероятность, что эти части попадут в людей?
Меньше 1%: каков шанс, что на вас упадёт космический мусор
© MIT News

За последние 50 лет НАСА зафиксировало в среднем лишь одну единицу космического мусора в день, которая достигает поверхности Земли. При этом на данных момент не было зарегистрировано из-за этого ни травм, ни гибели людей.

Для сравнения: в день происходит не менее трёх авиакатастроф в среднем, но всё равно люди погибают в них крайне редко.

Меньше 1%: каков шанс, что на вас упадёт космический мусор
© Alamy

Также самолёты имеют тенденцию летать вблизи густонаселённых районов, тогда как космические корабли распределены по земному шару гораздо более равномерно. Если вы все люди в мире вышли на улицу и рассредоточились, то они бы заняли всего около 0,0002% поверхности планеты.

Таким образом, даже если бы каждый падающий космический мусор был смертельным, то в 99,9998% случаев он бы пролетел мимо вас. Это соответствует одной смерти каждые 1300 лет.

Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия Филимонова
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