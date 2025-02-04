Меньше 1%: каков шанс, что на вас упадёт космический мусор

За последние 50 лет НАСА зафиксировало в среднем лишь одну единицу космического мусора в день, которая достигает поверхности Земли. При этом на данных момент не было зарегистрировано из-за этого ни травм, ни гибели людей.

Для сравнения: в день происходит не менее трёх авиакатастроф в среднем, но всё равно люди погибают в них крайне редко.