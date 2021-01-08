Microsoft придумала способ создания цифровых копий умерших людей

Патентная документация появилась на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Судя по ней, при создании чат-бота будут использоваться изображения, голос, записи в соцсетях и сообщения человека. На базе этих данных будет создаваться специальный индекс, определяющий особенности чат-бота. В патенте упоминается слово «обучение», можно предположить, что речь идёт о машинном обучении, которое и сейчас используется при создании ботов.

Отмечается, что Microsoft даже продумала возможность реализации двумерной или трёхмерной графической модели человека или его голоса. В целом, в патенте не указано, что систему будут использовать именно для «воскрешения» погибших людей. Но такое применение вполне возможно. Пока неясно, будет ли Microsoft претворять идею в жизнь.