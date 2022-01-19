Микроорганизмы-тихоходки станут первыми межзвёздными путешественниками планеты Земля

По словам учёных, организмы для отправки в космос они выбирали по нескольким критериям. Они должны были быть маленького размера и иметь небольшую массу тела. В результате выбор сузился до тихоходки, некоторых форм бактерий, отдельных клеток, червя C. elegans.

Лучше всего на роль путешественников подошли тихоходки. Это организмы, которые известны также как водяные медведи. Такое название связано с тем, что под микроскопом они похожи на восьминогих медведей. Кроме того, они устойчивы к радиационному воздействию, могут выжить в самых тяжёлых условиях.

В идеале, по словам учёных, было бы отправить тихоходок в космос в среде без воды. А позже их можно было бы оживить дистанционно при помощи воды или чего-то ещё. Так можно будет наблюдать за тем, какое количество тихоходок в итоге смогли возродиться в космической среде, как изменяются их клетки и т.п.