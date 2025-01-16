Микроперерывы и поддержка шефа: что лучше всего помогает сотрудникам в напряжённые периоды

Микроперерывы обычно длятся от нескольких секунд до нескольких минут. Они так же хорошо помогают снизить усталость в конце дня в периоды периоды интенсивной рабочей активности, как и поддержка руководителя. Об этом сказала Линдси М. Андиола, доктор философии, профессор бухгалтерского учёта в Школе бизнеса Университета Содружества Вирджинии.

Помимо этого, снижение усталости в конце одного дня помогает улучшить качество сна.