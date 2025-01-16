Наука и технологии
Опубликовано 16 января 2025, 13:30
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Микроперерывы и поддержка шефа: что лучше всего помогает сотрудникам в напряжённые периоды

Это показало новое исследование
Для бухгалтеров работа с цифрами бывает связана со стрессом. Особенно в критические моменты. К счастью, в ходе работы, проведённой под руководством профессора Университета Содружества Вирджинии, были найдены два способа облегчения ситуации. Это микроперерывы и поддержка от руководителя.
Микроперерывы и поддержка шефа: что лучше всего помогает сотрудникам в напряжённые периоды
© Anna Shvets from Pexels

Микроперерывы обычно длятся от нескольких секунд до нескольких минут. Они так же хорошо помогают снизить усталость в конце дня в периоды периоды интенсивной рабочей активности, как и поддержка руководителя. Об этом сказала Линдси М. Андиола, доктор философии, профессор бухгалтерского учёта в Школе бизнеса Университета Содружества Вирджинии.

Помимо этого, снижение усталости в конце одного дня помогает улучшить качество сна.

© Contemporary Accounting Research (2024)

Результаты нового исследования опубликованы в журнале Contemporary Accounting Research.

Микроперерывы на мгновение отвлекают человека от работы и способствуют восстановлению. В качестве примера можно назвать чашку кофе, перекус, короткую растяжку или чтение новостной статьи.

Руководители же со своей стороны могут оказать поддержку сотрудникам, просто спросив, нужна ли им помощь или есть ли у них вопросы по работе, выразив признательность за их работу либо спросив, как у них идут дела.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.