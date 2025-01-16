Микроперерывы и поддержка шефа: что лучше всего помогает сотрудникам в напряжённые периоды

Микроперерывы и поддержка шефа: что лучше всего помогает сотрудникам в напряжённые периодыЭто показало новое исследование
Микроперерывы обычно длятся от нескольких секунд до нескольких минут. Они так же хорошо помогают снизить усталость в конце дня в периоды периоды интенсивной рабочей активности, как и поддержка руководителя. Об этом сказала Линдси М. Андиола, доктор философии, профессор бухгалтерского учёта в Школе бизнеса Университета Содружества Вирджинии.
Помимо этого, снижение усталости в конце одного дня помогает улучшить качество сна.
Результаты нового исследования опубликованы в журнале Contemporary Accounting Research.
Микроперерывы на мгновение отвлекают человека от работы и способствуют восстановлению. В качестве примера можно назвать чашку кофе, перекус, короткую растяжку или чтение новостной статьи.
Руководители же со своей стороны могут оказать поддержку сотрудникам, просто спросив, нужна ли им помощь или есть ли у них вопросы по работе, выразив признательность за их работу либо спросив, как у них идут дела.
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