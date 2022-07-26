Микропластик — это не только про Америку: Байкал тоже засорён

Пластик при попадании в окружающую среду начинает разрушаться. Причём касается это его внешнего вида, а вот химическая структура у него может оставаться стабильной в течение нескольких сотен лет. Пластик по размеру частиц разделяется на несколько групп: это нанопластик (частицы - менее 1 мкм), микропластик (частицы - до 5 мм), мезопластик (частицы - 5 мм - 20 см), макропластик и мегапластик (частицы - от 20 см).

Специалисты делят куски пластика, которые были найдены в Байкале, на два типа: волокна и фрагменты. Волокна представляют собой нитки, длина которых - от нескольких десятков микрометров до нескольких сантиметров. Фрагменты также возникают как результат разложения пластикового предмета, а вот микроволокна в водоём попадают по большей части при стирке одежды. Всего в Байкале находится примерно 500-1000 м пластика на кв. км воды. Причём это лишь плавающий на поверхности пластик, а существуют ещё тяжёлые пластики, которые тонут и потому люди их обычно не видят.

Пластик, который встречается в Байкале, более мелкий, чем в Тихом океане. Также в воде озера присутствует большое количество волокон пластика.

Учёные считают, что главным источником загрязнения озера является река Селенга. При этом за последние пять лет количество пластика в Байкале увеличилось в 1,5 раза. А вот 50 лет назад пластика в этом озере не было вообще.