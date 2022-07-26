Микропластик — это не только про Америку: Байкал тоже засорён

Микропластик — это не только про Америку: Байкал тоже засорёнОб этом говорят российские учёные
Пластик при попадании в окружающую среду начинает разрушаться. Причём касается это его внешнего вида, а вот химическая структура у него может оставаться стабильной в течение нескольких сотен лет. Пластик по размеру частиц разделяется на несколько групп: это нанопластик (частицы - менее 1 мкм), микропластик (частицы - до 5 мм), мезопластик (частицы - 5 мм - 20 см), макропластик и мегапластик (частицы - от 20 см).
Специалисты делят куски пластика, которые были найдены в Байкале, на два типа: волокна и фрагменты. Волокна представляют собой нитки, длина которых - от нескольких десятков микрометров до нескольких сантиметров. Фрагменты также возникают как результат разложения пластикового предмета, а вот микроволокна в водоём попадают по большей части при стирке одежды. Всего в Байкале находится примерно 500-1000 м пластика на кв. км воды. Причём это лишь плавающий на поверхности пластик, а существуют ещё тяжёлые пластики, которые тонут и потому люди их обычно не видят.
Пластик, который встречается в Байкале, более мелкий, чем в Тихом океане. Также в воде озера присутствует большое количество волокон пластика.
Учёные считают, что главным источником загрязнения озера является река Селенга. При этом за последние пять лет количество пластика в Байкале увеличилось в 1,5 раза. А вот 50 лет назад пластика в этом озере не было вообще.
Частицы пластика при попадании в окружающую среду становятся опасным. Объясняется это тем, что они приобретают новые свойства. Зависит это ещё и от размера самих частиц, которые образуются при разрушении больших фрагментов пластика.
Частицы микропластика способны также притягивать к себе токсичные вещества и собирать их на своей поверхности. Это могут быть как вредные органические соединения, так и тяжёлые металлы. Причём количество таких веществ на микрочастице может быть в несколько раз больше, чем в окружающей среде. Это явление называется экокороной.
Частицу микропластика животные могут принимать за пищу. Если они съедят её, то могут и погибнуть, и передать токсичные вещества другим организмам, более крупным.
Из-за того, что плёнка из полиэтилена покрывает дно озера, организмы, которые под ней находятся, погибают из-за недостатка воздуха. Сейчас есть научные исследования, подтверждающие, что микропластик может проникать в организм и животных, и человека.
Полностью же избавить Байкал от частиц пластика уже невозможно. Уже сейчас в природе в принципе находится много пластика, который не контролируется человеком. При этом пластмассовых предметов ежегодно производится всё больше: эксперты считают, что к 2050 году будет производиться 896 млн т этого материала в год.
Что касается конкретно Байкала, то в нём уже большая часть пластика утонула и находится на дне - люди не смогут его вытащить оттуда. Также некоторая часть лёгкого пластика не видна невооружённым глазом, поэтому не может быть утилизована. Что действительно люди могут сделать, так это создать условия, благодаря которым будет ограничено или полностью остановлено поступление новых частиц пластика в озеро.