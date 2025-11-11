Микроволновка и не только: эти бытовые приборы опасно подключать к удлинителю

Иначе может произойти возгорание

Удлинители есть практически в каждом доме, но знали ли вы, что они могут представлять опасность? Дело в том, что они предназначены для временного использования с низким энергопотреблением, а не для постоянной работы мощных приборов.