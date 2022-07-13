Многие из нас воспринимают любовь как что-то волшебное. Наука нашла ответ почему

Любовь занимает мысли людей с глубокой древности. Но почему это происходит? Команда исследователей изучила этот вопрос через эволюционную психологию.

Эволюционная психология базируется на представлении о том, что сегодня люди действуют и думают определённым образом за счёт того, что на протяжении многих лет их предки именно с этими чертами характера выживали и размножались.

По мнению специалистов, влюблённость и вера в то, что любовь - это волшебное чувство, действительно помогли людям когда-то выжить. Причём связано это с тем, что любовь схожа с подписанием договора на аренду квартиры. Вероятнее всего, люди эволюционировали, чтобы вступать в основном в моногамные длительные отношения. Учитывая это, нужно также понимать, что поиск наиболее подходящего партнёра требует от человека много ресурсов и в целом довольно труден. Поэтому эволюция могла превратить любовь для человека в некий договор о биологической аренде.