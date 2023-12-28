Могут ли кошки на самом деле плакать

Слезящиеся глаза у кошек могут указывать на раздражение из-за попавшей в них соринки, волосинки и т. п. Кроме того, слёзы возникают у этих животных из-за конъюнктивита, травмы радужной оболочки, инфекций верхних дыхательных путей, аллергии, других инфекций.

Внимательно осмотрите глаза питомца, если вдруг заметите у него слёзы. Для избавления от скудных и негнойных выделений промойте глаза физраствором, водным раствором хлоргексидина либо специальным лосьоном из ветеринарной аптеки.

У некоторых пород от природы наблюдается склонность к слезоточивости. Это, например, «шотландцы», «персы», «британцы». Также слёзы у кошек могут появиться из-за запаха лука, после сна, из-за слишком большой активности во время прыжков либо игр.