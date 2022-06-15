Могут ли люди путешествовать во времени: отвечает физик

Самым простым ответом на вопрос о том, возможно ли путешествовать во времени, по мнению физика Питера Уотсона, является то, что это нереально. Если бы это было возможным, то человечество бы уже могло перемещаться таким образом. Кроме того, путешествия во времени противоречат законам физики (второму закону термодинамики, теории относительности).

Даже если предположить, что перемещаться во времени вполне реально, на сегодняшний день это требует слишком большого количества энергии.

Существуют и временные парадоксы. Возможно, путешествовать во времени нельзя именно потому, что время должно течь линейно и люди не могут его контролировать. Есть также мнение, что время - это лишь иллюзия.