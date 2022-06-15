Могут ли люди путешествовать во времени: отвечает физик

Могут ли люди путешествовать во времени: отвечает физикЕсть несколько предположений по этому поводу
Самым простым ответом на вопрос о том, возможно ли путешествовать во времени, по мнению физика Питера Уотсона, является то, что это нереально. Если бы это было возможным, то человечество бы уже могло перемещаться таким образом. Кроме того, путешествия во времени противоречат законам физики (второму закону термодинамики, теории относительности).
Даже если предположить, что перемещаться во времени вполне реально, на сегодняшний день это требует слишком большого количества энергии.
Существуют и временные парадоксы. Возможно, путешествовать во времени нельзя именно потому, что время должно течь линейно и люди не могут его контролировать. Есть также мнение, что время - это лишь иллюзия.
В действительности же человечество способно создать машину времени. Однако большая часть таких разработок будет нуждаться в отрицательной энергии или отрицательной массе. Подобные элементы просто не существуют в нашей Вселенной. Всё дело в том, что если вы уроните мяч, имеющий отрицательную массу, он должен будет упасть вверх.
Также физики и математик Фрэнк Типлер создал концепцию машину времени, для работы которой не требуется отрицательная масса. Однако при этом машина нуждается в большем количестве энергии, чем существует в нашей Вселенной.
Следовательно, заключает специалист, путешествия во времени, скорее всего, невозможны. Правда, люди ещё не знают этого наверняка.