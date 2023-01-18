Могут ли птицы привязаться к человеку так же сильно, как к своей матери

16:28, 18 января 2023
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Могут ли птицы привязаться к человеку так же сильно, как к своей материУ определённых видов птиц привязанность играет большую роль
Гуси, утки, тетерева и другие птицы, которые после вылупления из яйца почти сразу передвигаются самостоятельно, особенно сильно могут привязаться к другому животному, человеку или даже к какому-то неодушевлённому предмету.
Фото: Appgrooves
Существует стратегия выживания под названием «импринтинг». Она представляет собой запоминание объекта и возникновение сильной привязанности птицы к нему сразу же после вылупления. Это может быть, например, другое животное, человек и даже неодушевлённый предмет.
Известно, что когда-то пилот дельтаплана Анджело д'Арриго смог вырастить стаю стерхов. Причём жили они под крылом этого дельтаплана. В 2003 году он преодолел вместе с ними путь в 5500 км, то есть от северной Сибири до Каспийского моря в Иране.