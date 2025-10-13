Морские львы и не только: названы животные, которые умеют играть в видеоигры

Морские львы и не только: названы животные, которые умеют играть в видеоигрыВас это точно удивит
Видеоигры используются для проверки когнитивных способностей морских львов. После завершения уровня те получают награду - настоящую сельдь. Но есть и другие млекопитающие, которые могут составить им конкуренцию. Например, это дельфины-афалины ВМС США. Их научили играть, управляя джойстиками с помощью рта.
Шимпанзе и орангутаны в зоопарках Эдинбурга (Шотландия) и Лейпцига (Германия) недавно смогли научиться добывать пищу в виртуальной среде. Благодаря этому учёные поняли, что эти животные используют деревья как ориентиры при поиске еды.
Шимпанзе в США тем временем продемонстрировали способность преодолевать виртуальные лабиринты. Исследование, проведённое в 2014 году в Центре изучения языка при Университете штата Джорджия, показало, что они справлялись с этим так же хорошо, как дети 3-6 лет.
В 2021 году четырёх свиней в США научили управлять джойстиком с помощью морд, чтобы направлять курсор на экране на цель.
Существуют даже приложения для планшетов для кошек. Они позволяют им «ловить» цифровых мышей и рыбу при помощи лап.