Мошенники стали создавать похожие на официальные сайты автопроизводителей интернет-ресурсы

Представители Bi.Zone обнаружили уже 188 поддельных ресурсов, выдающих себя за официальные сайты АвтоВАЗа. Злоумышленники предлагают клиентам поучаствовать в розыгрыше модели "Лада". Как заявил директор блока экспертных сервисов компании Bi.Zone Евгений Волошин, эта схема довольно проста: сначала пользователю сайта, схожего по оформлению с официальным, предлагают выбрать коробку, где находится приз. После этого появляется поздравление с выигрышем машины и обещание передать её участнику в течение пяти-семи дней. На некоторых сайтах же пользователю дают возможность переслать информацию о розыгрыше друзьям. Затем его перенаправляют на веб-сайты с вредоносным ПО. Из-за этого устройство может оказаться заражённым вирусом.