Мошенники стали создавать похожие на официальные сайты автопроизводителей интернет-ресурсы

Мошенники стали создавать похожие на официальные сайты автопроизводителей интернет-ресурсыИ предлагать пользователям выиграть призы
Представители Bi.Zone обнаружили уже 188 поддельных ресурсов, выдающих себя за официальные сайты АвтоВАЗа. Злоумышленники предлагают клиентам поучаствовать в розыгрыше модели "Лада". Как заявил директор блока экспертных сервисов компании Bi.Zone Евгений Волошин, эта схема довольно проста: сначала пользователю сайта, схожего по оформлению с официальным, предлагают выбрать коробку, где находится приз. После этого появляется поздравление с выигрышем машины и обещание передать её участнику в течение пяти-семи дней. На некоторых сайтах же пользователю дают возможность переслать информацию о розыгрыше друзьям. Затем его перенаправляют на веб-сайты с вредоносным ПО. Из-за этого устройство может оказаться заражённым вирусом.
Специалист также подчёркивает, что нужно всегда проверять данные о розыгрышах на официальных ресурсах производителя. Кроме того, при обнаружении обмана необходимо сказать об этом автокомпании. По словам Евгения Волошина, "многие корпорации дорожат репутацией, поэтому реагируют на подобное мошенничество". Ещё эксперт призвал внимательно следить за контекстной рекламой: часто злоумышленники размещают свои сайты в верхних строках поисковой выдачи.