Может ли человек выжить без животных и растений

Том Ланген - учёный, профессор биологии из Университета Кларксона. Он исследует взаимодействие различных растений, микроорганизмов, человека и других живых существ друг с другом. По его словам, люди не смогли бы выжить без других животных и растений. И есть три объяснения этому.

Производство пищи. Без животных и растений людям просто было бы нечего есть. Почти вся пища, которую ест человек, - растительного или животного происхождения. Да, существуют ещё обработанные продукты, но они составляют лишь малую часть всего рациона.

Сейчас химики нашли способ производства при помощи различных источников энергии различных молекул. Из этих молекул можно будет делать синтетические пищевые продукты. Но пока что вся эта технология очень сложна и стоит крайне дорого.

Также для поддержания чистоты почвы и воздуха нужно, чтобы трудились множество самых разных организмов, в том числе очень маленьких. Также они помогают очищать воду и предотвращают эрозию.