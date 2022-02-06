Может ли компьютер написать роман, неотличимый от творчества человека

В 2013 году был разработан алгоритм Quakebot, который писал для Los Angeles Times различные сообщения о землетрясениях. При этом основывались эти тексты на отчётах госорганов. Однако в 2017 году этот алгоритм при написании новости повторил ошибку журналиста, то есть вместо 1925 года написал 2025-й. Это означало, что выявлять опечатки и определять фейки нейросеть не может.

В 2015 году была создана программа Wordsmith (Кузница слов). Она позволяла также автоматически создавать новостные заметки. При этом несмотря на то что язык программы напоминал человеческий и ошибок она не допускала, всё равно требовался постоянный контроль редактора и программиста.

Помимо этого, есть алгоритмы, которые пишут тексты других жанров. Например, GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3), выпущенный в 2020 году, позволяет создавать тексты на английском языке. В 2021 году была выпущена русская версия такой программы (на платформе Сбера) - RuGPT-3. Там необходимо лишь ввести одну фразу, и робот её продолжит. Создаются таким образом целые художественные фрагменты. Правда, всё равно по ним видно, что писал не человек.

Наконец, в 2022 году была представлена нейросеть на платформе «Тинькофф Банка». При помощи неё можно создавать стихотворения в стиле А.С. Пушкина. Название алгоритма - «Ai да Пушкин». Но выдать рифмованные строки может этот алгоритм не на все слова. Исключения - «Россия», «русский» и пр.

Таким образом, очевидно, что пока что создать литературное произведение, которое бы нельзя было отличить от того, что создано человеком, нейросеть не способна. В то же время может создавать искусственный интеллект новостные тексты, но даже в этом случае требуется контроль редактора и программиста.