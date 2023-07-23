Может ли одна ядерная бомба уничтожить всю нашу планету: объясняют учёные

Может ли одна ядерная бомба уничтожить всю нашу планету: объясняют учёныеО подобном упоминается в новом фильме «Оппенгеймер»
В новой картине Кристофера Нолана «Оппенгеймер» есть сцена, в которой армейский инженер Лесли Гроувс беспокоится об уничтожении мира при помощи ядерной бомбы. Но могло бы это произойти в реальности?
Физик Эдвард Теллер из Манхэттенского проекта из «Оппенгеймера» был обеспокоен тем, что высокая температура взрыва ядерной бомбы вызовет цепную реакцию, которая уничтожит Землю. Правда, этого всё равно не произошло.
Но тем не менее: насколько большим и разрушительным всё-таки может быть ядерное оружие? Способна ли всего одна бомба уничтожить мир?
По словам доктора Тары Дрозденко, директор Программы глобальной безопасности Союза обеспокоенных учёных, у бомбы, сброшенной во время Второй мировой на Хиросиму, мощность составляла 15 килотонн, что эквивалентно 15 000 тонн тротила. Также бомба Нагасаки была мощностью 20 килотонн. Большинство же современных ядерных вооружений США в 15-20 раз мощнее этих бомб.
К примеру, бомба в Хиросиме опустошила 13 квадратных километров города, разрушила 63% его зданий и уничтожила не менее 70 тысяч человек.
Однако слишком мощные бомбы проектировать в целом не особо практично. Всё потому, что даже одна из них была бы слишком большой, чтобы сбросить её с самолёта. Даже при мощности в 50 мегатонн возник бы вопрос, сможет ли самолёт покинуть район до того, как бомба взорвётся.
А вот по поводу того, сможет ли самая мощная бомба уничтожить планету, доктор Стивен Биегалски не уверен.