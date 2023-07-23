Может ли одна ядерная бомба уничтожить всю нашу планету: объясняют учёные

По словам доктора Тары Дрозденко, директор Программы глобальной безопасности Союза обеспокоенных учёных, у бомбы, сброшенной во время Второй мировой на Хиросиму, мощность составляла 15 килотонн, что эквивалентно 15 000 тонн тротила. Также бомба Нагасаки была мощностью 20 килотонн. Большинство же современных ядерных вооружений США в 15-20 раз мощнее этих бомб.

К примеру, бомба в Хиросиме опустошила 13 квадратных километров города, разрушила 63% его зданий и уничтожила не менее 70 тысяч человек.

Однако слишком мощные бомбы проектировать в целом не особо практично. Всё потому, что даже одна из них была бы слишком большой, чтобы сбросить её с самолёта. Даже при мощности в 50 мегатонн возник бы вопрос, сможет ли самолёт покинуть район до того, как бомба взорвётся.

А вот по поводу того, сможет ли самая мощная бомба уничтожить планету, доктор Стивен Биегалски не уверен.