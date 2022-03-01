Может ли солнечный ветер навредить планете и человечеству

Из-за солнечного ветра, как считают учёные, изменилась атмосфера Марса. Специалисты полагают, что раньше на нём была атмосфера, схожая с земной, но сейчас от неё почти ничего не осталось. Вероятнее всего, именно из-за потока заряженных частиц она была разрушена.

В целом абсолютно все космические объекты Солнечной системы подвержены влиянию солнечного ветра. Правда, некоторые из них - к примеру, Земля - это влияние переносят лучше остальных.

У нашей планеты есть защита от этого ветра. Это сильное магнитное поле, которое образуется благодаря твёрдому внутреннему ядру и жидкому внешнему ядру, состоящим по большей части из железа. Скорее всего, если бы этого поля не было, то наша планета сейчас напоминала бы Марс и, возможно, жизнь на ней бы не развилась бы дальше одноклеточных организмов и архей.

При этом именно благодаря солнечному ветру с Земли можно наблюдать полярное сияние. Также из-за развития технологий солнечный ветер стал оказывать на них негативное влияние, которое сложно предсказать. К примеру, SpaceX из-за этого утратила примерно 40 спутников Starlink после их запуска: они сгорели в слоях атмосферы.