Можно ли научить мозг видеть новые цвета

Сетчатка человека при этом имеет три цветовых рецептора. Каждый из этих рецепторов обладает чувствительностью к различным частям цветового спектра. Коротковолновая колбочка реагирует на цвет, который мы воспринимаем как синий, колбочка со средней длиной волны - на зелёный и оставшаяся колбочка - на красный цвет. Важно, однако, что это лишь первая стадия восприятия цвета человеком.

«Синяя» колбочка отличается от «зелёной» и «красной». При этом нужно сказать, что две последние колбочки с эволюционной и молекулярной точки зрения являются идентичными.

Учёные полагают, что единственная возможность расширить количество воспринимаемых человеком цветов - это изменить «входные данные» сетчатки. Но если бы в процессе эволюции люди научились бы видеть ультрафиолетовые оттенки, то это могло бы обернуться повышенным риском развития рака.