Можно ли научить мозг видеть новые цвета

Можно ли научить мозг видеть новые цветаОбъясняют учёные
Наш мозг способен воспринимать три основных цвета: зелёный, красный и синий. Большинство остальных млекопитающих видят мир через смесь двух цветов: синего и зелёного. А птицы могут воспринимать четыре цвета: синий, зелёный, красный, ультрафиолетовый. Оттенки последнего недоступны зрению человека, но есть ли шанс «научить» мозг их видеть?
Зрение животных и человека эволюционировало в течение нескольких миллионов лет. У самых древних существ, которые жили в воде, способность видеть источники света была важна для выживания.
Эксперты изучили зрение рыбок данио. По словам учёных, у этих рыбок четыре цветовых рецептора, то есть четыре колбочки. Красные колбочки помогают воспринимать яркость, зелёные и синие - цвет, а ультрафиолетовые - определять пищу. Причём обработка всей информации происходит в сетчатке глаза.
Сетчатка человека при этом имеет три цветовых рецептора. Каждый из этих рецепторов обладает чувствительностью к различным частям цветового спектра. Коротковолновая колбочка реагирует на цвет, который мы воспринимаем как синий, колбочка со средней длиной волны - на зелёный и оставшаяся колбочка - на красный цвет. Важно, однако, что это лишь первая стадия восприятия цвета человеком.
«Синяя» колбочка отличается от «зелёной» и «красной». При этом нужно сказать, что две последние колбочки с эволюционной и молекулярной точки зрения являются идентичными.
Учёные полагают, что единственная возможность расширить количество воспринимаемых человеком цветов - это изменить «входные данные» сетчатки. Но если бы в процессе эволюции люди научились бы видеть ультрафиолетовые оттенки, то это могло бы обернуться повышенным риском развития рака.