Можно ли получить аккаунт в соцсетях «в наследство»: отвечают юристы

Можно ли получить аккаунт в соцсетях «в наследство»: отвечают юристыВсё зависит от конкретной ситуации
Страница в соцсетях сейчас есть практически у каждого человека. То же самое касается различных организаций: многие из них имеют аккаунты в Instagram, на Facebook, во «Вконтакте» и т.п. Появилось и множество новых профессий, связанных с социальными сетями. Всё это говорит о важной роли этого явления для современного мира.
На данный момент, отмечает автор статьи, в РФ, как и в большинстве других государств, наследование цифровой собственности (то есть аккаунтов в соцсетях) регулируется слабо. Цифровые права, например, регулируются статьей 141.1 Гражданского кодекса. При этом сам аккаунт, согласно тексту этого документа, не является объектом гражданского права.
Покупаются и продаются аккаунты чаще всего не как интеллектуальная собственность, а как средство общения. С другой стороны, при соблюдении ряда условий через суд страницу могут признать интеллектуальной собственностью, что позволит наследникам человека продолжать пользоваться ей.
Из-за того, что сейчас законодательно вопрос наследования аккаунтов в социальных сетях оформлен ещё плохо, самим владельцам страниц лучше всего оформить заранее завещание. Именно в нём и следует указать, к кому перейдёт в случае смерти профиль в той или иной соцсети, кто его «унаследует». Также необходимо подробно описать обязанности, которые должен выполнять человек. А если всё же владелец не хочет, чтобы его аккаунтом пользовались, то это он тоже может указать в тексте завещания.
К сожалению, если сам владелец вам не предоставил логин и пароль, то в соответствии со статьёй 63 Федерального закона от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи» вы доступ не сможете получить. Даже если напишете в техподдержку соцсети. Однако некоторые платформы могут предоставить вам выбор: удалить полностью аккаунт или оставить её с особой пометкой.
Что же касается привязанного к странице номера телефона, то вы можете его переоформить на самого себя как на нового собственника.