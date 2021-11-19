Можно ли получить аккаунт в соцсетях «в наследство»: отвечают юристы

Страница в соцсетях сейчас есть практически у каждого человека. То же самое касается различных организаций: многие из них имеют аккаунты в Instagram, на Facebook, во «Вконтакте» и т.п. Появилось и множество новых профессий, связанных с социальными сетями. Всё это говорит о важной роли этого явления для современного мира.

На данный момент, отмечает автор статьи, в РФ, как и в большинстве других государств, наследование цифровой собственности (то есть аккаунтов в соцсетях) регулируется слабо. Цифровые права, например, регулируются статьей 141.1 Гражданского кодекса. При этом сам аккаунт, согласно тексту этого документа, не является объектом гражданского права.

Покупаются и продаются аккаунты чаще всего не как интеллектуальная собственность, а как средство общения. С другой стороны, при соблюдении ряда условий через суд страницу могут признать интеллектуальной собственностью, что позволит наследникам человека продолжать пользоваться ей.