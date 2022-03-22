Можно ли понять поведение человека, просканировав его мозг: отвечают учёные

Скотт Марек и Нико Досенбах (нейробиолог из WashU) с другими учёными также обнаружили при сравнении данных о результатах МРТ-сканирования и о поведении участников исследований, что повторения каких-то ассоциаций или связей между ними встречались довольно редко и не во всех научных работах. К примеру, если брать исследование, где участвовали 2 тысячи человек, то эти ассоциации повторялись лишь в 25 % случаев, а если говорить об эксперименте с участием 500 человек или меньше, то надёжные ассоциации встречались только в 5 % случаев.

Поэтому исследования, связанные с визуализацией мозга, должны быть основаны на крайне масштабных выборках. По мнению Марека, точно сказать, сколько людей должно участвовать в таком исследовании, сложно, но их однозначно должно быть не менее нескольких тысяч.

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