Можно ли создать технологию, которая позволит управлять разумом людей

Можно ли создать технологию, которая позволит управлять разумом людейОбъясняют учёные
Некоторые люди опасаются того, что в нашей повседневной жизни стало слишком много цифровых технологий. Но избегать подобных устройств уже невозможно. Так есть ли шанс, что человечество сможет создать такую технологию, благодаря которой появится возможность контролировать разум людей?
Если технологии будут развиваться и дальше, то, возможно, в будущем в мозг людей будут вмонтированы чипы. Благодаря таким чипам мы сможем взаимодействовать с компьютерами всего лишь при помощи силы мысли. Теоретически создать что-то подобное - реально.
Уже сегодня микрочипы и подобные устройства помещаются в мозг для проведения различных операций, связанных с активностью мозга. Например, для записи, передачи, стимуляции или блокировки активности в определённых участках мозга.
Так, в мозге людей с эпилепсией уже устанавливали электроды. Это делалось для того, чтобы было проще регистрировать и прогнозировать мозговую активность, которая может привести к припадкам. Также в мозг помещают имплантированные устройства для лечения болезни Паркинсона, а ещё изучается применение подобного метода при депрессии.
Благодаря мозговым имплантатам у людей, которые утратили способность двигать какими-либо частями тела, ощущать объекты при прикосновении к ним, появляется возможность восстановить эти функции.
Конечно, существует ещё ряд препятствий, которые нужно преодолеть прежде чем интерфейс «мозг-компьютер» превратится в реальность. Во-первых, каждый мозг является уникальным и развивается по-своему. Помимо этого, не совсем ясно, из чего будут делаться подобные чипы, вживляемые в мозг. Наконец, мы ещё очень далеки от того момента, когда для осуществления каких-то действий внедрять в мозг чип будет практичнее и удобнее, чем выполнять эти же действия при помощи рук. Но теоретически создать такую технологию реально.