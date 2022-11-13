Можно ли создать технологию, которая позволит управлять разумом людей

Если технологии будут развиваться и дальше, то, возможно, в будущем в мозг людей будут вмонтированы чипы. Благодаря таким чипам мы сможем взаимодействовать с компьютерами всего лишь при помощи силы мысли. Теоретически создать что-то подобное - реально.

Уже сегодня микрочипы и подобные устройства помещаются в мозг для проведения различных операций, связанных с активностью мозга. Например, для записи, передачи, стимуляции или блокировки активности в определённых участках мозга.

Так, в мозге людей с эпилепсией уже устанавливали электроды. Это делалось для того, чтобы было проще регистрировать и прогнозировать мозговую активность, которая может привести к припадкам. Также в мозг помещают имплантированные устройства для лечения болезни Паркинсона, а ещё изучается применение подобного метода при депрессии.