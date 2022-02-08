Можно ли в космосе создать магнитное поле вокруг корабля, чтобы защитить его

Доктор Аластер Ганн отмечает, что Солнце на самом деле испускает опасные энергетические частицы. Но если люди на Земле от них защищены (благодаря магнитосфере и атмосфере), то в космосе - нет. На Марсе или на Луне членам экипажа корабля нужны будут дополнительные средства защиты от такого излучения. Может ли таким средством стать создание магнитного поля?