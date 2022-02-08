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Можно ли в космосе создать магнитное поле вокруг корабля, чтобы защитить его

Объясняет эксперт BBC Science Focus Magazine
В космосе на членов экипажа корабля воздействует опасное для здоровья излучение. Другими словами, радиация. Существует ли способ защититься от неё и возможно ли сделать это при помощи магнитного поля - об этом в статье.
Можно ли в космосе создать магнитное поле вокруг корабля, чтобы защитить его

Доктор Аластер Ганн отмечает, что Солнце на самом деле испускает опасные энергетические частицы. Но если люди на Земле от них защищены (благодаря магнитосфере и атмосфере), то в космосе - нет. На Марсе или на Луне членам экипажа корабля нужны будут дополнительные средства защиты от такого излучения. Может ли таким средством стать создание магнитного поля?

Можно ли в космосе создать магнитное поле вокруг корабля, чтобы защитить его

По словам эксперта, учёные продемонстрировали, что магнит в 1 Тесла (единица индукции магнитного поля) способен образовать магнитный экран диаметром около 100-200 м. А это позволит защитить какое-либо устройство от большей части вредных солнечных частиц. То есть создать магнитное поле вокруг космического корабля вполне возможно.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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