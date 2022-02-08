Можно ли в космосе создать магнитное поле вокруг корабля, чтобы защитить его

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Можно ли в космосе создать магнитное поле вокруг корабля, чтобы защитить егоОбъясняет эксперт BBC Science Focus Magazine
В космосе на членов экипажа корабля воздействует опасное для здоровья излучение. Другими словами, радиация. Существует ли способ защититься от неё и возможно ли сделать это при помощи магнитного поля - об этом в статье.
Доктор Аластер Ганн отмечает, что Солнце на самом деле испускает опасные энергетические частицы. Но если люди на Земле от них защищены (благодаря магнитосфере и атмосфере), то в космосе - нет. На Марсе или на Луне членам экипажа корабля нужны будут дополнительные средства защиты от такого излучения. Может ли таким средством стать создание магнитного поля?
По словам эксперта, учёные продемонстрировали, что магнит в 1 Тесла (единица индукции магнитного поля) способен образовать магнитный экран диаметром около 100-200 м. А это позволит защитить какое-либо устройство от большей части вредных солнечных частиц. То есть создать магнитное поле вокруг космического корабля вполне возможно.
Источник: BBC Science Focus Magazine