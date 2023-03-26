Можно ли вообще создать гиперзвуковой гражданский самолёт

Можно ли вообще создать гиперзвуковой гражданский самолётЕсть несколько проблем, связанных с этим
Уже сейчас эксперты работают над созданием моделей гиперзвукового гражданского самолёта. Но не всё так просто, как могло бы быть.
Фото: Financial Times
Несмотря на то что инженеры уже работают над созданием гиперзвуковых моделей гражданских самолётов, всё ещё существуют проблемы, мешающие воплотить это в реальность.
Одна из основных - это технология материалов, способных выдерживать высокие температуры и давление из-за большой скорости. А ещё важно создать особые двигатели: гиперзвуковому самолёту нужен будет или один универсальный, или сразу несколько. Они должны обеспечивать полёты в дозвуковом, гиперзвуковом, сверхзвуковом режиме.
Также проблема при вводе в эксплуатацию таких самолётов может возникнуть из-за шума и из-за загрязнения окружающей среды.
Главная же сложность - это обеспечение безопасности гиперзвуковых самолётов. Ими тяжело управлять, а летают они на больших скоростях.
Стоить создание гиперзвукового пассажирского самолёта будет тоже очень дорого. И потребуются для этого в том числе государственные средства, так как коммерческие компании не смогут самостоятельно такое осуществить.
Из плюсов гиперзвуковых самолётов можно выделить лишь один. Это высокая скорость. К примеру от Нью-Йорка до Лондона такой самолёт долетит всего за час.
На сегодняшний день экспериментальные разработки подобных самолётов ведут сразу несколько организаций. Среди них - Boeing, Hypersonix Launch Systems. По словам первой из перечисленных, появиться первый гиперзвуковой гражданский самолёт может через 20-30 лет.