Можно ли вообще создать гиперзвуковой гражданский самолёт

Несмотря на то что инженеры уже работают над созданием гиперзвуковых моделей гражданских самолётов, всё ещё существуют проблемы, мешающие воплотить это в реальность.

Одна из основных - это технология материалов, способных выдерживать высокие температуры и давление из-за большой скорости. А ещё важно создать особые двигатели: гиперзвуковому самолёту нужен будет или один универсальный, или сразу несколько. Они должны обеспечивать полёты в дозвуковом, гиперзвуковом, сверхзвуковом режиме.

Также проблема при вводе в эксплуатацию таких самолётов может возникнуть из-за шума и из-за загрязнения окружающей среды.

Главная же сложность - это обеспечение безопасности гиперзвуковых самолётов. Ими тяжело управлять, а летают они на больших скоростях.