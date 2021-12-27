Можно ли заморозить человека так, чтобы при разморозке он остался жив

Решением проблемы может стать криопротектор. Но даже если бы в тело его ввели, Хан Соло всё равно бы не выжил. Объясняется это тем, что смесь химикатов в криопротекторе ядовита и приводит к смерти. То есть от человека останется скелет и мёртвые клетки.

Как отмечает Брайант, из всех типов человеческих клеток возможно заморозить меньше десяти. Также есть организации, предлагающие услуги заморозки людей после их смерти. Однако учёный считает, что эти компании лишь дают ложные надежды человечеству.

Эксперт заключает: никто из людей не сможет выжить после заморозки.