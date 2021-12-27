Можно ли заморозить человека так, чтобы при разморозке он остался жив

Можно ли заморозить человека так, чтобы при разморозке он остался живОтвечает учёный
По словам профессора физики Гэри Брайанта, на самом деле Хан Соло вряд ли мог бы выжить при заморозке в криогенном стазе. Для этого необходимо было бы, чтобы в его тело ввели криопротектор, а иначе клетки просто не смогут заморозиться. Дело в том, что при заморозке вживую внутри клеток образуются кристаллы льда, разрушающие сами клетки.
Решением проблемы может стать криопротектор. Но даже если бы в тело его ввели, Хан Соло всё равно бы не выжил. Объясняется это тем, что смесь химикатов в криопротекторе ядовита и приводит к смерти. То есть от человека останется скелет и мёртвые клетки.
Как отмечает Брайант, из всех типов человеческих клеток возможно заморозить меньше десяти. Также есть организации, предлагающие услуги заморозки людей после их смерти. Однако учёный считает, что эти компании лишь дают ложные надежды человечеству.
Эксперт заключает: никто из людей не сможет выжить после заморозки.