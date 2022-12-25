На автомобиле для гонок F1 вы не сможете ездить по улицам города. И вот почему

Дело в том, что гоночный автомобиль F1 просто не будет соответствовать нормам дорог общего пользования. Связано это с тем, что для этого машина должна быть оснащена задними фарами, фарами ближнего и дальнего света, указателями поворота и пр. А это на гоночной машине совсем не нужно.

И даже если вы всё-таки поедете на таком автомобиле по городу, это ни к чему хорошему не приведёт. Ведь резина установлена на колёсах совсем другая, тормозные диски эффективно работают лишь после их нагрева до 550 градусов по Цельсию (то есть на больших скоростях, которых нельзя достичь в городе). Также автомобиль может на скорости 200 и более км/ч прижиматься к дороге, а на простых дорогах много неровностей.