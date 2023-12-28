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Наука и технологии
05:15, 28 декабря 2023
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На что нужно обращать внимание при выборе лотка для кошки

Есть несколько важных критериев

Одна из составляющих комфортной жизни домашней кошки — это лоток. Но как его правильно выбирать?

При выборе лотка для котёнка или взрослой кошки (кота) нужно исходить из следующих критериев.

Материал. Самый удобный, простой и гигиеничный — пластик. Но при покупке лотка убедитесь, что у него нет резкого неприятного запаха.

Конструкция. Лучше выбирать самые простые лотки. Однако если кошка недавно жила на улице, то ей лучше взять лоток в виде домика.

Решётка. Она даст возможность сэкономить на наполнителе. Но приучать в её наличию питомца нужно сразу же.

На что нужно обращать внимание при выборе лотка для кошки
© Мегамаркет

Размер. Берите большой или маленький лоток в зависимости от «габаритов» вашего любимца.

Стоимость. Здесь лучше исходить из привычек и повадок кошки. Иногда лучше взять подороже, но более качественный лоток.

Простота ухода. Покупайте лотки без острых углов (в них может застрять грязь), при этом довольно глубокие и без подвижных деталей (кошка их может случайно оторвать).

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