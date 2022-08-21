На каких животных глобальное потепление почти не повлияет: отвечают учёные

В ходе недавнего исследования специалисты из Университета Осло и Университета Южной Дании провели анализ информации о колебании численности 157 видов млекопитающих со всего мира. Также они эти данные соотнесли с информацией о климате и погоде, актуальными на момент сбора данных о животных. Для каждого вида у учёных были данные за 10 или более лет.

В целом оказалось, что животные, которые долго живут и имеют мало потомства, менее уязвимы перед погодными изменениями. Среди них - сибирский тигр, африканский слон, шимпанзе, лама, большая подковообразная летучая мышь, викунья, медведь гризли, белый носорог, американский бизон, летучая мышь Шрайберса, клипспрингер.