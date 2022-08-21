На каких животных глобальное потепление почти не повлияет: отвечают учёные

На каких животных глобальное потепление почти не повлияет: отвечают учёныеТаких животных оказалось не так много
В ходе недавнего исследования специалисты из Университета Осло и Университета Южной Дании провели анализ информации о колебании численности 157 видов млекопитающих со всего мира. Также они эти данные соотнесли с информацией о климате и погоде, актуальными на момент сбора данных о животных. Для каждого вида у учёных были данные за 10 или более лет.
В целом оказалось, что животные, которые долго живут и имеют мало потомства, менее уязвимы перед погодными изменениями. Среди них - сибирский тигр, африканский слон, шимпанзе, лама, большая подковообразная летучая мышь, викунья, медведь гризли, белый носорог, американский бизон, летучая мышь Шрайберса, клипспрингер.
Из тех, кто сильнее всего может пострадать при экстремальных погодных условиях, учёные назвали оливковую мышь, травяную мышь, толстохвостую мышь опоссум, канадского лемминга, тундровую полевку, арктическую лису, горностая, обыкновенную землеройку, войли, арктического суслика.