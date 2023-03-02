На Луне очень странный суточный цикл. И вот что будет, если люди там поселятся

С Луны будет казаться, что Земля остаётся в одном и том же положении. Но всё равно фаза Земли (форма освещённой части планеты при наблюдении с Луны) будет меняться в течение лунного месяца, а сама планета будет так же вращаться один раз в чуть более 24 часов.

В середине лунной ночи Земля была бы полностью освещена Солнцем. А так как наша планета примерно в четыре раза больше Луны, то и солнечные затмения, видимые с Луны, будут длиться дольше, чем на Земле. Причём каждый раз, когда на Земле люди будут наблюдать полное лунное затмение, жители Луны увидят полное солнечное затмение.