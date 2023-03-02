На Луне очень странный суточный цикл. И вот что будет, если люди там поселятся

На Луне очень странный суточный цикл. И вот что будет, если люди там поселятсяМы будем на шаг ближе к этому, когда Artemis 3 взлетит
У людей, которые будут жить на Луне, тоже будут свои дни и ночи. Но вот длиться они будут гораздо дольше, чем на Земле.
Фото: NASA
Луна «привязана» определённым образом к Земле. Но в то же время она вращается вокруг Солнца. Период её вращения составляет 29 дней, 12 часов и 44 минуты - это и есть продолжительность одного «лунного месяца» на Земле. Соответственно, у человека, который поселится на Луне, будет примерно две недели дневного света и около двух недель ночи.
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С Луны будет казаться, что Земля остаётся в одном и том же положении. Но всё равно фаза Земли (форма освещённой части планеты при наблюдении с Луны) будет меняться в течение лунного месяца, а сама планета будет так же вращаться один раз в чуть более 24 часов.
В середине лунной ночи Земля была бы полностью освещена Солнцем. А так как наша планета примерно в четыре раза больше Луны, то и солнечные затмения, видимые с Луны, будут длиться дольше, чем на Земле. Причём каждый раз, когда на Земле люди будут наблюдать полное лунное затмение, жители Луны увидят полное солнечное затмение.