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На российских дорогах установят знак для беспилотных автомобилей

Он будет запрещать въезд на территорию
"Лайф" рассказал, как будет выглядеть новый дорожный знак и когда его установят в России.
На российских дорогах установят знак для беспилотных автомобилей

Как сообщает "Лайф", знак "Въезд беспилотникам запрещён" появится на автодорогах России в 2025 году. Изображать на нём будут зачёркнутую букву "А". Об этом говорит Вероника Коршикова, представитель рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ).

На российских дорогах установят знак для беспилотных автомобилей

Совсем скоро в Москве и других городах будут ездить беспилотные автомобили. На каждой из них появится знак "А" (то есть "Автономное вождение"). Добавление же нового запрещающего знака позволит обеспечить безопасность на дорогах, где находятся беспилотники и машины с водителями.

Сейчас проект находится на стадии обсуждения. Образец знака можно будет увидеть 19 октября этого года на Международном форуме инновационных транспортных технологий.