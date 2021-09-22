На российских дорогах установят знак для беспилотных автомобилей

Совсем скоро в Москве и других городах будут ездить беспилотные автомобили. На каждой из них появится знак "А" (то есть "Автономное вождение"). Добавление же нового запрещающего знака позволит обеспечить безопасность на дорогах, где находятся беспилотники и машины с водителями.

Сейчас проект находится на стадии обсуждения. Образец знака можно будет увидеть 19 октября этого года на Международном форуме инновационных транспортных технологий.