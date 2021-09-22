На российских дорогах установят знак для беспилотных автомобилей

Наука и технологии
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На российских дорогах установят знак для беспилотных автомобилейОн будет запрещать въезд на территорию
"Лайф" рассказал, как будет выглядеть новый дорожный знак и когда его установят в России.
Как сообщает "Лайф", знак "Въезд беспилотникам запрещён" появится на автодорогах России в 2025 году. Изображать на нём будут зачёркнутую букву "А". Об этом говорит Вероника Коршикова, представитель рабочей группы "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ).
Совсем скоро в Москве и других городах будут ездить беспилотные автомобили. На каждой из них появится знак "А" (то есть "Автономное вождение"). Добавление же нового запрещающего знака позволит обеспечить безопасность на дорогах, где находятся беспилотники и машины с водителями.
Сейчас проект находится на стадии обсуждения. Образец знака можно будет увидеть 19 октября этого года на Международном форуме инновационных транспортных технологий.