На сколько лет меньше будут жить люди во всём мире из-за загрязнённого воздуха

Эксперты из Института энергетической политики Чикагского университета опубликовали отчёт, в котором сообщили, на сколько лет продолжительность жизни человечества сократится из-за загрязнённого воздуха. Например, среднестатистический житель Южной Азии мог бы прожить на пять лет дольше, если бы уровень загрязнения воздуха соответствовал стандартам, установленным Всемирной организацией здравоохранения.

В штатах Уттар-Прадеш и Бихар из-за болезней лёгких и сердца, которые вызваны загрязнением воздуха частицами PM2,5, люди будут жить меньше на восемь лет, а в Нью-Дели - на десять лет.

По словам Всемирной организации здравоохранения, количество PM2,5 в атмосфере не должно быть более 15 микрограммов на кубический метр в сутки и 5 микрограммов на кубический метр в год. В 2021 году эти стандарты были ужесточены.