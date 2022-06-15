На сколько лет меньше будут жить люди во всём мире из-за загрязнённого воздуха

На сколько лет меньше будут жить люди во всём мире из-за загрязнённого воздухаВыяснили американские специалисты
Эксперты из Института энергетической политики Чикагского университета опубликовали отчёт, в котором сообщили, на сколько лет продолжительность жизни человечества сократится из-за загрязнённого воздуха. Например, среднестатистический житель Южной Азии мог бы прожить на пять лет дольше, если бы уровень загрязнения воздуха соответствовал стандартам, установленным Всемирной организацией здравоохранения.
В штатах Уттар-Прадеш и Бихар из-за болезней лёгких и сердца, которые вызваны загрязнением воздуха частицами PM2,5, люди будут жить меньше на восемь лет, а в Нью-Дели - на десять лет.
По словам Всемирной организации здравоохранения, количество PM2,5 в атмосфере не должно быть более 15 микрограммов на кубический метр в сутки и 5 микрограммов на кубический метр в год. В 2021 году эти стандарты были ужесточены.
Авторы исследования отмечают, что если бы уровень загрязнения воздуха во всём мире постоянно снижался в соответствии с рекомендации Всемирной организации здравоохранения, то это бы позволило людям прожить дольше в среднем на 2,2 года.
Сильнее всего загрязнён воздух в азиатских странах. Например, в Бангладеше уровень загрязнения выше нормы в 15 раз, в Индии - в 10 раз, в Непале и Пакистане - в девять раз.
В Китае, однако, произошли изменения в лучшую сторону. Благодаря снижению в период с 2013 по 2020 год загрязнения частицами PM2,5 люди смогут прожить дольше на два года. Однако всё равно в КНР средняя продолжительность жизни сегодня из-за грязного воздуха оказывается меньше 2,6 года.