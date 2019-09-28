На видео показали разрушение автомата Калашникова в режиме безостановочной стрельбы

По требованиям Министерства обороны России, автомат Калашникова должен выдерживать до 180 выстрелов в режиме безостановочной стрельбы очередями. Но такой темп не является нормальным для оружия, и потому может привести к его разрушению.

Издание решило проверить, сколько на самом деле выстрелов из автомата нужно произвести до первой поломки. Для эксперимента взяли АК-74М 2014 года и пригласили специалиста концерна «Калашников». У него было 26 магазинов ёмкостью 30 патронов.

После 240-го выстрела специалист отметил, что темп стрельбы увеличился, а после 390-го — что автомат очень горячий, но всё ещё не расплавился. На 587 выстреле произошёл разрыв ствола. На этом испытания, естественно, закончились.