Начнётся ли на территории Украины война между Россией и США

По мнению журналиста, худшее, что может произойти в будущем, - это пересечение российскими военными границы Украины и начало войны.

Что в случае нападения на Украину сделают США? Президент Соединённых Штатов Байден 3 декабря заявил о том, что СЩА готовы защитить Украину при вторжении РФ.

Но начнётся ли в итоге война? Автор полагает, что обстановка на Чёрном море сейчас довольно мрачная. США едва ли первыми нападут на РФ, но могут ввязаться в конфликт, если российские военные пересекут границу Украины. В то же время Россия хотя и не хочет войны, вполне может в будущем, по мнению журналиста, предпринять решительные действия для защиты Крыма.

Что же касается тотальной войны России с НАТО или США, то она вряд ли начнётся. А если РФ потерпит неудачу на Украине или в Чёрном море, то может перейти к Японскому морю.