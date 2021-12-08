Начнётся ли на территории Украины война между Россией и США

Начнётся ли на территории Украины война между Россией и СШАНа эту тему рассуждает один из пользователей Yahoo News Japan
Как пишет автор, 3 декабря из сообщения газеты Washington Post стало известно, что Россия в следующем 2022 году нападёт на Украину. Также в докладе говорится, что в операции примут участие до 175 тысяч военнослужащих.
Что касается причин, то они просты. Это желание России не допустить вступления украинской стороны в НАТО. А Украина хочет стать членом НАТО для обеспечения собственной безопасности (тогда страна окажется под защитой США и европейских государств), поскольку в восточной части страны сейчас идёт гражданская война с участием РФ.
По мнению журналиста, худшее, что может произойти в будущем, - это пересечение российскими военными границы Украины и начало войны.
Что в случае нападения на Украину сделают США? Президент Соединённых Штатов Байден 3 декабря заявил о том, что СЩА готовы защитить Украину при вторжении РФ.
Но начнётся ли в итоге война? Автор полагает, что обстановка на Чёрном море сейчас довольно мрачная. США едва ли первыми нападут на РФ, но могут ввязаться в конфликт, если российские военные пересекут границу Украины. В то же время Россия хотя и не хочет войны, вполне может в будущем, по мнению журналиста, предпринять решительные действия для защиты Крыма.
Что же касается тотальной войны России с НАТО или США, то она вряд ли начнётся. А если РФ потерпит неудачу на Украине или в Чёрном море, то может перейти к Японскому морю.