Надёжность против технологий: лучше покупать обычные или умные часы

Надёжность против технологий: лучше покупать обычные или умные часыВ основном всё зависит от ваших потребностей
Обычные часы можно назвать эталоном надёжности. В то же время их современные аналоги способны анализировать сон, раскладывать его на фазы, измерять уровень кислорода в крови и даже определять падение и звонить в службы спасения автоматически.
Умные часы могут также помочь людям с серьёзными заболевания контролировать своё состояние. К примеру, если у человека диабет, то часы могут предупредить о резком падении уровня сахара в крови. Если у вас панические атаки, то гаджет будет вибрировать в моменты, когда у вас подскочит пульс в состоянии покоя. Это, кстати, может со временем и сильно раздражать.
Ещё один минус умных часов — ложные срабатывания. К примеру, часы могут решить, что у вас сердечный приступ, а вы просто сильно нервничаете перед важным событием.
Смарт-часы вместо обычных имеет смысл покупать, если вы забываете пить достаточно воды, слишком много времени проводите на работе, хотите лучше понять свои биоритмы (активность, сон, восстановление), часто теряете в сумке телефон.
Однако если вас раздражают вечные уведомления и вибрации, вы не готовы каждый день заряжать гаджет (кроме моделей Garmin, Amazfit) и если у вас уже есть фитнес-браслет с базовыми функциями, то брать умные часы не стоит.