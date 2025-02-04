Надёжность против технологий: лучше покупать обычные или умные часы

Обычные часы можно назвать эталоном надёжности. В то же время их современные аналоги способны анализировать сон, раскладывать его на фазы, измерять уровень кислорода в крови и даже определять падение и звонить в службы спасения автоматически.

Умные часы могут также помочь людям с серьёзными заболевания контролировать своё состояние. К примеру, если у человека диабет, то часы могут предупредить о резком падении уровня сахара в крови. Если у вас панические атаки, то гаджет будет вибрировать в моменты, когда у вас подскочит пульс в состоянии покоя. Это, кстати, может со временем и сильно раздражать.