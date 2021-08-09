Найден эффективный способ выявления неисправностей в технике

Наука и технологии
Сегодня в 12:20
Найден эффективный способ выявления неисправностей в техникеУчёные разработали комплекс, предсказывающий неполадки
Портал "Научная Россия" сообщает, что в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва создана улучшенная версия нейросети, которая показывает, какие сбои возможны в той или иной технической системе.
По словам исследователей, совместно с представителями Института акустики машин разработан способ диагностики техники - улучшенная версия проекта 2020 года. Для этого используется новейшая нейросетевая архитектура. Основной принцип её работы - самообучение системы при мониторинге неисправностей.
Специфика новой модели состоит в том, что для полного её обучения требуется лишь 0,2 % данных. Точность её работы, как показывают эксперименты, - более 99 %. А важным достоинством является её легковесность.
Ознакомиться с исходными кодами нейросети могут все желающие. Вся информация находится в Сети.
Уже сейчас такую систему можно применять в промышленной сфере, при разработке автомобилей, "беспилотников".