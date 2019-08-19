Найдено неожиданное средство от алкоголизма

Исследователи из Великобритании рассказали, что поиск новых способов для борьбы с алкогольной зависимостью — важное направление, так как современные методы оказываются неэффективными. В Англии 80% людей возвращаются к употреблению спиртных напитков в течение трёх лет после лечения.

Экстази, или MDMA, уменьшает количество рецидивов. И довольно существенно — до 10%. Это показали наблюдения наркологов, которые длились почти год. Из 11 пациентов только 1 человек снова начал употреблять алкоголь в тех же количествах, что и до лечения.

Участники исследования проходили 8-недельный курс лечения. Помимо контролируемого употребления MDMA, он включал в себя работу с психиатром и психологом. Сообщается, что зависимости от экстази у пациентов не возникло.

Тем не менее, учёным предстоят ещё длительные исследования и проверки метода.