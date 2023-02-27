Накануне гонки вооружений: чем отличаются ядерные силы России от США

На вооружении США находится примерно 5800 ядерных боеголовок. В качестве снарядов их используют на межконтинентальных баллистических ракетах двух типов: Минитмен-3 (шахтного базирования) и Трайдент (запускается с подлодок класса Гайо). Воздушный компонент состоит из стратегических бомбардировщиков B-52, B1 Lancer, B2 Spirit. Американцы в 2005 году отказались от использования наземных ракет на мобильных установках. Кроме того, Пентагон баллистическими ракетами не занимался уже 30 лет. Сейчас США создают на замену Минитмен-3 новую ракету, которая поступит на вооружение лишь в 2029 году. При этом крылатая ядерная ракета воздушного базирования должна встать в строй в 2025 году.

На данный момент у России и США чуть более 1,5 тысячи развёрнутых и готовых к применению ядерных снарядов. Это намного меньше, чем было в годы холодной войны. Да и водородных бомб, которые могут сразу уничтожить целый континент, у стран нет. Связано это с тем, что точность попадания ракет увеличилась. Большая часть имеющегося оружия у США и РФ нацелена на военные объекты, ракетные шахты, стоянки подводных лодок с ядерным оружием, аэродромы самолётов с аналогичными возможностями. Вполне возможно, что в ядерную войну обе страны будут втягиваться постепенно.

При ядерном ударе Россия в любом случае полностью уничтожена не будет. Объясняется это тем, что у страны большая площадь и низкая плотность населения. Да и для полного уничтожения США просто не хватит зарядов. Кроме того, общее число жертв, пострадавших при ядерной атаке, будет превышать сотни миллионов человек.