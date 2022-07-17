Наконец-то раскрыт эффективный способ контролировать навязчивые мысли

В результате оказалось, что те, у кого не было задачи называть каждый раз разные слова, называли повторяющиеся слова в четвёртый раз быстрее, чем во всех предыдущих случаях. По словам психологов, это означало, что в их сознании какая-либо ассоциация («стол» - «стул») усиливалась, а мысль возникала у них всё быстрее.

Люди же, которые называли разные ассоциации, иногда всё же повторялись. Но делали они это непреднамеренно, причём навязчивая мысль у них появлялась уже не так быстро.

То есть если человек будет сознательно подавлять мысль после её появления (например, зная, что называть слово «стул» уже нельзя), то он может таким образом снизить вероятность, что эта мысль появится в его голове снова. Правда, всё же до конца избавиться от этих мыслей людям не удалось.

Полученные учёными данные говорят о том, что снизить влияние навязчивых мыслей можно, если не заменять их другими, а попытаться предвосхитить их появление.

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