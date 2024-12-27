Насекомые, крысы или другие животные: кто будет доминировать на Земле, если люди исчезнут

С исчезновением людей на планете освободится большое количество природных ресурсов. А вот претендентов на вершину пищевой цепочки может быть несколько.

Насекомые. Они смогли пережить даже исчезновение динозавров. Те из них, что сейчас находятся под угрозой вымирания, получат шанс на процветание.

Крысы и другие грызуны. Эти животные способны выжить в самых суровых условиях, а ещё они питаются почти всем и быстро размножаются.

Хищники среднего звена. Это касается лис, шакалов, волков.