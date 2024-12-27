Насекомые, крысы или другие животные: кто будет доминировать на Земле, если люди исчезнут

Насекомые, крысы или другие животные: кто будет доминировать на Земле, если люди исчезнутВот что может ожидать планету
С исчезновением людей на планете освободится большое количество природных ресурсов. А вот претендентов на вершину пищевой цепочки может быть несколько.
Насекомые. Они смогли пережить даже исчезновение динозавров. Те из них, что сейчас находятся под угрозой вымирания, получат шанс на процветание.
Крысы и другие грызуны. Эти животные способны выжить в самых суровых условиях, а ещё они питаются почти всем и быстро размножаются.
Хищники среднего звена. Это касается лис, шакалов, волков.
Птицы. Особенно умны грачи, галки, вороны. Научно доказано, что они легко обучаются, поэтому они могли бы сооружать гнёзда в домах, где раньше жили люди.
Океанические виды. Главными хищниками станут акулы. При этом важную роль в экосистеме станут играть осьминоги и медузы.