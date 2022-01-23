Насколько отличается военная мощь России от Украины на начало 2022 года

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Насколько отличается военная мощь России от Украины на начало 2022 годаОпределили на канале Global Analysis на YouTube
В недавнем выпуске на канале Global Analysis сравнили мощь армий двух стран: России и Украины.
Автор канала Global Analysis сравнил по составу и численности военные силы Украины и РФ. Учитывалась при этом техника, оружие, количество военнослужащих и пр.
- Оборонный бюджет. У России он составляет 154 миллиарда долларов, у Украины - 11,87 миллиарда.
- Активный персонал. У Украины - 200 тысяч человек, у России 850 тысяч человек.
- Резерв. Украина имеет в резерве 250 тысяч человек, Россия - 450 тысяч человек.
- Боевые танки. У РФ их 21950 единиц, у Украины - 2670 единиц.
- Бронетехника. На вооружении России находятся 51452 единицы техники, на вооружении Украины - 12303 единицы.
- APC. Россия имеет 9931 единиц техники, Украина - 4740 единиц.
- Бронированные машины. У Украины - 10160 машин, у России - 27672 машины.
- MRAP. Их у РФ 10209 единиц, у украинской стороны - 4760 единиц.
9 Ракетные установки. Россия имеет 4032 единицы техники, Украина - 550 единиц.
- Артиллерия. В целом в состав войск РФ входят 11232 единицы такой техники, в состав армии Украины - 3107 единиц.
- Авиатехника. У России 4206 единиц подобной техники, у Украины - 322 единицы.
- Истребители. У Украины их число составляет 76 единиц, у России - 946 единиц.
- Штурмовики. Украина имеет на вооружении 39 единиц техники, РФ - 1496 единиц.
- Учебные самолёты. Их численность у Украины составляет 83 единицы техники, у России - 516 единиц техники.
- Вертолёты. В целом у Украины их 142 единицы, у России же - 1573 единицы.
- Боевые вертолёты. Россия имеет на вооружении 649 единиц техники, Украина - 34 единицы.
- Пассажирские самолёты. У России их 471 единица, у Украины - 37 единиц.
- Самолёты АВАКС. У Украины подобной техники нет вообще, у России - 41 единица.
- Самолёты радиоэлектронной борьбы. У украинской стороны их также нет, у РФ - 7 единиц техники.
- Самолёты-заправщики. Россия имеет на вооружении 19 единиц техники, Украина - ничего.
- Стратегические бомбардировщики. У России их 135 единиц, у Украины - ни одного.
- Военно-морской флот. У Украины всего 38 единиц техники, у России - 623 единицы.
- Авианосцы. Россия имеет на вооружении один авианосец, Украина - ни одного.
- Эсминцы. У Украины их нет совсем, у России - 18 единиц.
- Фрегаты. Россия обладает 13 единицами подобной техники, Украина - 1 единицей.
- Корветы. У Украины также 1 единица техники, у России же - 86 единиц.
- Подводные лодки. Украинская сторона не имеет на вооружении подлодок, в то же время у России их 70 единиц.
- Ядерное оружие. У Украины нет подобного оружия, а у РФ - 6,5 тысяч единиц.
Источник: Global Analysis