Насколько отличается военная мощь России от Украины на начало 2022 года

Автор канала Global Analysis сравнил по составу и численности военные силы Украины и РФ. Учитывалась при этом техника, оружие, количество военнослужащих и пр.

Оборонный бюджет. У России он составляет 154 миллиарда долларов, у Украины - 11,87 миллиарда.

Активный персонал. У Украины - 200 тысяч человек, у России 850 тысяч человек.

Резерв. Украина имеет в резерве 250 тысяч человек, Россия - 450 тысяч человек.

Боевые танки. У РФ их 21950 единиц, у Украины - 2670 единиц.

Бронетехника. На вооружении России находятся 51452 единицы техники, на вооружении Украины - 12303 единицы.

APC. Россия имеет 9931 единиц техники, Украина - 4740 единиц.

Бронированные машины. У Украины - 10160 машин, у России - 27672 машины.

MRAP. Их у РФ 10209 единиц, у украинской стороны - 4760 единиц.

9 Ракетные установки. Россия имеет 4032 единицы техники, Украина - 550 единиц.

Артиллерия. В целом в состав войск РФ входят 11232 единицы такой техники, в состав армии Украины - 3107 единиц.

Авиатехника. У России 4206 единиц подобной техники, у Украины - 322 единицы.

Истребители. У Украины их число составляет 76 единиц, у России - 946 единиц.

Штурмовики. Украина имеет на вооружении 39 единиц техники, РФ - 1496 единиц.

Учебные самолёты. Их численность у Украины составляет 83 единицы техники, у России - 516 единиц техники.

Вертолёты. В целом у Украины их 142 единицы, у России же - 1573 единицы.

Боевые вертолёты. Россия имеет на вооружении 649 единиц техники, Украина - 34 единицы.

Пассажирские самолёты. У России их 471 единица, у Украины - 37 единиц.

Самолёты АВАКС. У Украины подобной техники нет вообще, у России - 41 единица.

Самолёты радиоэлектронной борьбы. У украинской стороны их также нет, у РФ - 7 единиц техники.

Самолёты-заправщики. Россия имеет на вооружении 19 единиц техники, Украина - ничего.