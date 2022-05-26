Насколько сегодня человечество близко к созданию световых мечей

Более реалистичным вариантом считается меч, который сделан из плазмы. Она представляет собой электрически заряженный газ, из которого состоит Солнце и молнии. Существуют машины плазменной резки, и они используется, когда нужно разрезать сталь.

Также плазма, по словам Джонсона, плазма может менять цвет, имеет достаточную температуру, чтобы расплавить металл, может прижигать раны, как в фильмах. Однако есть проблема: плазма очень горячая, и её держать нужно при помощи специального оборудования.

Другой вопрос - какого размера должен быть меч. Дело в том, что портативные плазменные машины для резки очень громоздки. Более того, их нужно присоединять к контейнеру, который наполнен топливом, и к охлаждающему механизму. При этом длина лучей, которые они создают, - всего несколько миллиметров.

Необходимо также создать автономную плазму для меча. Она образуется обычно при помощи магнитного поля, но такие поля заставляют вещи перемещаться по кругу, а не в форме луча. Возможно, получится создать тонкую эллиптическую форму, однако всё равно придётся очень постараться, чтобы исказить магнитное поле.

Были попытки создания световых мечей. Например, в 2021 году инженер Джеймс Хобсон использовал для этого баллоны с жидким пропаном и кислородом. У него получилось образовать луч плазмы, который напоминал световой меч. Но подобные мечи нельзя использовать в бою: так как они состоят из заряженных частиц, то две плазмы просто притянутся друг к другу.

Поэтому пока что учёные не могут придумать ничего, что бы максимально напоминало световой меч из «Звёздных войн».