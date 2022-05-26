Насколько сегодня человечество близко к созданию световых мечей

Насколько сегодня человечество близко к созданию световых мечейРассказывает эксперт BBC Science Focus Magazine
Для того чтобы узнать, можно ли создать настоящий световой меч, нужно сначала понять, что он собой представляет. По мнению физика Патрика Джонсона, доцента Джорджтаунского университета и автора книги «Физика Звёздных войн», могут быть два варианта такого оружия.
Первое - это сабля из света, или лазерный меч. Но проблема заключается в том, что лазер не способен находиться в автономном состоянии. Другими словами, он будет продолжать двигаться, пока не наткнётся на что-нибудь.
Более реалистичным вариантом считается меч, который сделан из плазмы. Она представляет собой электрически заряженный газ, из которого состоит Солнце и молнии. Существуют машины плазменной резки, и они используется, когда нужно разрезать сталь.
Также плазма, по словам Джонсона, плазма может менять цвет, имеет достаточную температуру, чтобы расплавить металл, может прижигать раны, как в фильмах. Однако есть проблема: плазма очень горячая, и её держать нужно при помощи специального оборудования.
Другой вопрос - какого размера должен быть меч. Дело в том, что портативные плазменные машины для резки очень громоздки. Более того, их нужно присоединять к контейнеру, который наполнен топливом, и к охлаждающему механизму. При этом длина лучей, которые они создают, - всего несколько миллиметров.
Необходимо также создать автономную плазму для меча. Она образуется обычно при помощи магнитного поля, но такие поля заставляют вещи перемещаться по кругу, а не в форме луча. Возможно, получится создать тонкую эллиптическую форму, однако всё равно придётся очень постараться, чтобы исказить магнитное поле.
Были попытки создания световых мечей. Например, в 2021 году инженер Джеймс Хобсон использовал для этого баллоны с жидким пропаном и кислородом. У него получилось образовать луч плазмы, который напоминал световой меч. Но подобные мечи нельзя использовать в бою: так как они состоят из заряженных частиц, то две плазмы просто притянутся друг к другу.
Поэтому пока что учёные не могут придумать ничего, что бы максимально напоминало световой меч из «Звёздных войн».