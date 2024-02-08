Научно доказано: мозг раздражительных людей работает по-другому

Ведь не все из нас легко выходят из себя

Если друг вам не ответит на сообщение, то вы, скорее всего, подумаете, что он занят или забыл ответить. Но есть и такие люди, которые сочтут это намеренным игнором. Такая тенденция предполагать наличие худшего в людях называется враждебной атрибутивной предвзятостью.