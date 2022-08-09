Научно доказано: помощь детям с домашним заданием в начальной школе никак не влияет на их оценки

Некоторые исследования, в том числе работа профессора Лауры Десимоне из Делавэрского университета, также показывают, что помощь родителей с домашним заданием может иметь негативные последствия для школьника. Связано это с тем, что родители склонны помогать проблемным детям и при этом их усилий недостаточно, чтобы преодолеть недостатки учащихся.

Кроме того, эксперты пришли к выводу, что никакого влияния родительская помощь в выполнении домашних заданий по чтению и математике (начальная школа) на успеваемость не оказывает.