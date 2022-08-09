Научно доказано: помощь детям с домашним заданием в начальной школе никак не влияет на их оценки

Научно доказано: помощь детям с домашним заданием в начальной школе никак не влияет на их оценкиОб этом заявили специалисты из Педагогического колледжа штата Пенсильвания
В ходе недавнего исследования эксперты проанализировали два национальных репрезентативных набора данных. Оказалось, что какой-то значимой связи между помощью родителям в выполнении домашних заданий и оценками детей нет. Также помощь, которую оказывают своим детям родители, не зависит от достижений ребёнка или образования родителей.
Некоторые исследования, в том числе работа профессора Лауры Десимоне из Делавэрского университета, также показывают, что помощь родителей с домашним заданием может иметь негативные последствия для школьника. Связано это с тем, что родители склонны помогать проблемным детям и при этом их усилий недостаточно, чтобы преодолеть недостатки учащихся.
Кроме того, эксперты пришли к выводу, что никакого влияния родительская помощь в выполнении домашних заданий по чтению и математике (начальная школа) на успеваемость не оказывает.