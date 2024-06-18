Наукой оказались развеяны самые большие мифы о нашей реальности

Наукой оказались развеяны самые большие мифы о нашей реальностиВсего их семь
Утверждения ниже являются мифами, и некоторые из них вас удивят.
Земля плоская. Есть несколько доказательств, что это не так. Во-первых, удаляющиеся корабли падают за горизонт, прежде чем превратиться в точку. Также во время лунного затмения, когда Земля проходит между Луной и Солнцем, тень Земли на Луне явно искривляется. Легче всего, конечно, увидеть, что Земля представляет собой сферу, из космоса.
Звёзды вращаются вокруг Земли. В действительности Земля вращается, а звёзды остаются неподвижными.
Существа созданы для определённой среды обитания. На самом деле разнообразие животных и растений связано с мутациями ДНК. Большинство из этих существ оказываются неприспособленными к окружающей среде и умирают от голода, не дожив до репродуктивного возраста.
Вы ощущаете время так же, как другие. У нас на планете время идёт с одинаковой скоростью только потому, что мы живём в сверхмедленной полосе природы и в условиях слабой гравитации. Если бы мы перемещались со скоростью, близкой к скорости света, или в условиях сильной гравитации, то всё было бы по-другому. При сильной гравитации время замедляется.
Луна не падает. Исаак Ньютон помог нам узнать, что она в действительности бесконечно падает на Землю.
Звёзды — это точки на небесной сфере. На самом деле они представляют собой маленькие солнца. Известно, что в Млечном Пути более 100 миллиардов звёзд.
Мы можем знать, что представляет собой Вселенная «сейчас". В действительности «сейчас» — бессмысленное понятие во Вселенной. Проблема заключается в том, что она огромна. Поэтому свет ползёт, как улитка, по этой космической необъятности, а познаём Вселенную мы при помощи него. Соответственно, мы видим всё таким, каким оно было когда-то. На самом деле когда мы смотрим во Вселенную, мы видим Луну такой, какой она была 1,25 секунды назад, ближайшую большую галактику Андромеда — какой она была 2,5 миллиона лет назад, самые далёкие галактики — какими они были 13 миллиардов лет назад.