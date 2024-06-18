Наукой оказались развеяны самые большие мифы о нашей реальности

Утверждения ниже являются мифами, и некоторые из них вас удивят.

Земля плоская. Есть несколько доказательств, что это не так. Во-первых, удаляющиеся корабли падают за горизонт, прежде чем превратиться в точку. Также во время лунного затмения, когда Земля проходит между Луной и Солнцем, тень Земли на Луне явно искривляется. Легче всего, конечно, увидеть, что Земля представляет собой сферу, из космоса.

Звёзды вращаются вокруг Земли. В действительности Земля вращается, а звёзды остаются неподвижными.

Существа созданы для определённой среды обитания. На самом деле разнообразие животных и растений связано с мутациями ДНК. Большинство из этих существ оказываются неприспособленными к окружающей среде и умирают от голода, не дожив до репродуктивного возраста.

Вы ощущаете время так же, как другие. У нас на планете время идёт с одинаковой скоростью только потому, что мы живём в сверхмедленной полосе природы и в условиях слабой гравитации. Если бы мы перемещались со скоростью, близкой к скорости света, или в условиях сильной гравитации, то всё было бы по-другому. При сильной гравитации время замедляется.