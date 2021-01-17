Назван самый надёжный способ разблокировки смартфона

С экспертом беседовала «Российская газета». Сейчас для пользователей смартфонов доступны несколько методов распознавания владельца при разблокировке: графический пароль, PIN-код, сканер отпечатков пальцев и разблокировка по лицу.

По словам эксперта, пароли и рисунки можно легко подсмотреть или подобрать. Наиболее безопасный метод тут — длинный и сложный пароль. Но использование такого способа разблокировки может занимать слишком много времени.

Что касается биометрии, то самыми эффективными методами защиты здесь являются распознавание лица или отпечатка пальца. Однако надо понимать, что дешёвые смартфоны могут обладать некачественной системой распознавания, которую можно обмануть.

В итоге владельцам iPhone посоветовали спокойно использовать и Touch ID, и Face ID, а владельцам недешёвых Android-смартфонов — сканером отпечатков пальцев. Пользователям бюджетных устройств лучше применять сложные пароли и дополнительно защищать паролями важные приложения.