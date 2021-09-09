Назван способ получить новый QR-код после ревакцинации

Совсем скоро россияне, прошедшие ревакцинацию, смогут получить обновлённый QR-код, сообщается в тексте. Для этого на следующей неделе будет запущен специальный сервис. Если планируется поставить один компонент, обновлённый код можно будет получить в день прививки, если же два, то после второго укола. Об обновлении данных пациентам будет сообщаться по СМС. Новый QR-код будет доступен жителям Москвы в электронной медкарте или через "Госуслуги".

Подтверждение того, что прививка от коронавируса поставлена, требуется в нескольких случаях, отмечает автор. Прежде всего, работникам части сфер, связанных с оказанием услуг жителям. Например, водителям такси. Пока что это требование соблюдается, правда, не всеми компаниями, но с 14 августа начала работать комплексная информационная система "Аналитика работы такси" (КИС АРТ). Она изучает данные водителей такси Московского региона и передаёт их для блокировки заказов для непривитых.