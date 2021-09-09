Назван способ получить новый QR-код после ревакцинации

Назван способ получить новый QR-код после ревакцинацииЭтот код всё ещё нужен в некоторых ситуациях
Совсем скоро россияне, прошедшие ревакцинацию, смогут получить обновлённый QR-код, сообщается в тексте. Для этого на следующей неделе будет запущен специальный сервис. Если планируется поставить один компонент, обновлённый код можно будет получить в день прививки, если же два, то после второго укола. Об обновлении данных пациентам будет сообщаться по СМС. Новый QR-код будет доступен жителям Москвы в электронной медкарте или через "Госуслуги".
Подтверждение того, что прививка от коронавируса поставлена, требуется в нескольких случаях, отмечает автор. Прежде всего, работникам части сфер, связанных с оказанием услуг жителям. Например, водителям такси. Пока что это требование соблюдается, правда, не всеми компаниями, но с 14 августа начала работать комплексная информационная система "Аналитика работы такси" (КИС АРТ). Она изучает данные водителей такси Московского региона и передаёт их для блокировки заказов для непривитых.
Второе - это денежные выплаты или дополнительные отпускные, которые некоторые московские компании предоставляют вакцинированным сотрудникам. И в качестве доказательства нужно передать именно QR-код.
Наконец, этот код нужен для оформления поездок в некоторые зарубежные страны. К примеру, Венгрия, Эстония и Хорватия запрашивают подтверждение (сертификат и QR-код) о том, что вакцинация пройдена не более 270 дней назад. Также некоторых непривитых сотрудников организации после их возвращения из-за границы помещали на 14-днейвный карантин и лишали премии.