Названа причина, по которой человек входит в комнату и забывает, зачем шёл

Названа причина, по которой человек входит в комнату и забывает, зачем шёлЭто явление всё ещё изучается
Данное психологическое явление учёные из Университета Нотр-Дам в Индиане изучают с 2006 года. Также подобный эффект известен под названием "эффект дверного проёма". Специалисты считают, что забывание какой-то информации при переходе из одного помещения в другое связано с тем, что наш мозг тяжелее вспоминает то, что произошло в предыдущих "эпизодах", или "границах события". Когда мы проходим через дверной проём, то это формирует у нас в голове как бы новый "эпизод" и мешает вспомнить, что было до этого.
Вместе с тем сотрудники Университета Квинсленда добавляют к этому свои наблюдения. Они выяснили, что на самом деле прохождение через двери мало влияет на память. Вероятно, связано это было с тем, что комнаты сильно не отличались друг от друга. Однако когда участников эксперимента стали отвлекать во время движения, они начали забывать цель перехода из одного помещения в другое. Учёные также утверждают, что "эффект дверного проёма" вполне мог бы возникнуть при более значительной разнице между помещениями: например, если бы из гостиной человек перешёл в сад.
Помочь избежать такого рода забывчивости может сосредоточение на задаче во время прохода через дверной проём, заключает автор.