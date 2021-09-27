Названа причина, по которой человек входит в комнату и забывает, зачем шёл

Вместе с тем сотрудники Университета Квинсленда добавляют к этому свои наблюдения. Они выяснили, что на самом деле прохождение через двери мало влияет на память. Вероятно, связано это было с тем, что комнаты сильно не отличались друг от друга. Однако когда участников эксперимента стали отвлекать во время движения, они начали забывать цель перехода из одного помещения в другое. Учёные также утверждают, что "эффект дверного проёма" вполне мог бы возникнуть при более значительной разнице между помещениями: например, если бы из гостиной человек перешёл в сад.

Помочь избежать такого рода забывчивости может сосредоточение на задаче во время прохода через дверной проём, заключает автор.