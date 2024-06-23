Названа реальная причина, почему улитки так медленно движутся

Однако медлительность не обязательно является проблемой для слизней и улиток. Эти животные полагаются в основном на растения, мёртвые объекты в качестве источников пищи, а также на другие стратегии защиты от хищников. К примеру, им помогает маскироваться приглушённая окраска, а улитки могут прятаться в свои раковины.