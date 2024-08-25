Названо животное с самыми прочными зубами на планете

Опубликовано 25 августа 2024, 19:30
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Названо животное с самыми прочными зубами на планетеВы удивитесь
Самые мощные и крепкие зубы вовсе не у хищников. Они у моллюсков.
Моллюски Patella vulgata («блюдечки») имеют зубы, которые способны выдержать огромные нагрузки. По данным научных исследований, они сделаны из самых крепких биологических материалов.
Предел прочности на разрыв у зубов блюдечек — 3,0−6,5 ГПа. К слову, прочность паучьего шёлка — до 4,5 ГПа.
По структуре зубы моллюсков состоят из нановолокон гетита с высоким соотношением сторон. Диаметр этих волокон — несколько десятков нанометров.