Названы 10 главных провалов компании Google

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Названы 10 главных провалов компании GoogleЭти разработки вызывают множество вопросов
Автор XDA перечислил 10 продуктов Google, которые не пользуются или, вероятнее всего, не будут пользоваться популярностью среди покупателей.
Пользователь портала XDA назвал самые странные, на его взгляд, решения компании Google.
- Google Glass. Эти очки, выпущенные в 2013 году, так и не стали хитом. Причины - цена (1 500 долларов, примерно 109 400 рублей), проблемы с конфиденциальностью персональных данных, ограниченные варианты использования. В 2020 году этот продукт компания убрала из каталога Google Play.
- Google Stadia. Этот сервис сам по себе неплох, отмечает эксперт, но он требует доработки. При пользовании им возникает много проблем.
- Навигация с помощью "таблетки". Этот вариант управления очень быстро исчез. В целом пользователь считает, что сейчас навигация стала лучше, а "таблетка" с двумя кнопками не была симметричной и расположено всё было не по центру.
- Отключение Google Play Music. По словам автора, это было странным решением, так как альтернативы этому сервису всё ещё нет.
- Крупный ребрендинг Google. Из-за смены дизайна, по мнению специалиста, стало сложнее находить нужное приложение. Хотя, конечно, все продукты теперь представлены в едином стиле.
- Ликвидация линии Nexus. Смартфоны этой линейки были одними из самых популярных среди специалистов в IT-сфере. И они были рассчитаны именно на разработчиков. Pixel - это шаг в сторону мейнстрима, по мнению автора.
- Android One и Google Play Edition. Всё ещё выпускаются смартфоны Android One (пример - Nokia XR20, линейка Xiaomi Mi A). Однако происходит это гораздо медленнее, чем раньше. А вот устройства Google Play Edition уже не выходят, хотя при их покупке можно было получить смартфон с официальной поддержкой Google.
- Google Allo и приложения Google для обмена сообщениями. Уже появились и исчезли различные сервисы типа Google Talk, Google Hangouts, Google Allo. Возможно, компания добавит эту функцию в другие свои приложения и службы.
- Отсутствие бесплатного хранилища "Google Фото" в новых моделях Pixel. Этот шаг абсолютно точно непонятен автору материала. В возможности бесплатно хранить все фото в исходном качестве и было преимущество Pixel, отмечает специалист.
- Google+. Компания решила убрать этот сервис после утечки данных пользователей. В целом автор считает, что это была социальная сеть, у которой не было особых причин для существования.