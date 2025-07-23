Названы 10 новшеств будущих AirPods Pro 3

Дата релиза. Вероятнее всего, новые AirPods Pro 3 появятся в продаже уже через несколько месяцев - в сентябре.

Большие скидки на AirPods Pro 2. Это говорит о том, что продавцы на Западе готовятся к выходу новой версии наушников. Обычно такие скидки бывают примерно за месяц до выхода новой модели.

Функция мониторинга сердечного ритма. Её наконец должны добавить в новинку. Вероятно, эта функция также будет интегрирована в iOS 26.

Упоминание AirPods Pro 3 в бета-коде iOS 26. Это означает, что этот код уже разрабатывается с новыми функциями и что дата выпуска совсем скоро.